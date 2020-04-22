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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о 430 пациентах с коронавирусом

Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В инфекционной больнице в Коммунарке проходят лечение 430 пациентов с коронавирусом, или 71% от общего числа больных, сообщил на своей странице в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.

Всего в больнице находятся 604 пациента, у 584 из которых диагностировали пневмонию, то есть 97%. Помимо этого 101 человек находится на кислороде вне отделения реанимации (17%), а в реанимационном отделении — 56 пациентов (9%).

По словам главврача, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 26 заболевших. Проценко отметил, что за сутки в медучреждение поступили 107 пациентов и 56 человек выписали.

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Проценко сообщал, что с начала вспышки заболевания в Коммунарке 51 человека подключали к аппаратам ИВЛ. По его словам, трех из них удалось отлучить от вентиляции и перевести в палату, а сейчас на ИВЛ находятся 25 человек.

Накануне главврач рассказал, что в больнице в Коммунарке лечатся 568 человек, у 412 из которых подтвердили коронавирус. Только у одного из пациентов не было диагноза «внебольничная пневмония».

В Москве число случаев заражения коронавирусом достигло более 29 тыс., 261 человек скончался. За последние сутки в столице умерли 28 человек. Самому молодому из них было 30 лет, он болел красной волчанкой.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Коммунарка, коронавирус, Москва
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