Главврач больницы в Коммунарке сообщил о 430 пациентах с коронавирусом

Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В инфекционной больнице в Коммунарке проходят лечение 430 пациентов с коронавирусом, или 71% от общего числа больных, сообщил на своей странице в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.

Всего в больнице находятся 604 пациента, у 584 из которых диагностировали пневмонию, то есть 97%. Помимо этого 101 человек находится на кислороде вне отделения реанимации (17%), а в реанимационном отделении — 56 пациентов (9%).

По словам главврача, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 26 заболевших. Проценко отметил, что за сутки в медучреждение поступили 107 пациентов и 56 человек выписали.

Проценко сообщал, что с начала вспышки заболевания в Коммунарке 51 человека подключали к аппаратам ИВЛ. По его словам, трех из них удалось отлучить от вентиляции и перевести в палату, а сейчас на ИВЛ находятся 25 человек.