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В Москве умерли еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом

Самому молодому пациенту было 30 лет, он болел красной волчанкой. Всего с учетом новых случаев в Москве умер 261 человек с коронавирусом
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За последние сутки в Москве скончались 28 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее количество летальных случаев в столице, таким образом, достигло 261.

Пациенты были в возрасте от 30 до 93 лет. У больных была диагностирована пневмония, большинство из них страдали сопутствующими заболеваниями. Среди них были гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, аневризма аорты, онкология. Самый молодой пациент был болен красной волчанкой, помимо этого ему был поставлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом».

Один из умерших больных находился на лечении в частной клинике, уточнили в оперштабе.

В ВОЗ оценили ситуацию с распространением коронавируса в России
Общество

В Москве зафиксировано более половины всех случаев заражения коронавирусом в России — 29 433. В рамках борьбы с распространением вируса, столичные власти ввели ограничительные меры. Так, с 30 марта в городе действует режим самоизоляции для всех жителей города. Помимо этого, с 15 апреля мэрия установила пропускной режим. Пропуск необходимо получать для передвижения по городу на любом транспорте: личном и общественном. Он выдается в электронном виде и действует разное количество времени в зависимости от цели поездки.

Также столичные власти уравняли карантинные режимы для заразившихся коронавирусом и ОРВИ. Теперь врачи будут подозревать у всех, имеющих симптомы ОРВИ, коронавирус, поскольку на ранних стадиях симптомы в обоих случаях очень схожи. Кроме этого, власти будут отслеживать местоположение людей с ОРВИ так же, как и людей с коронавирусом.

В начале недели стало известно, что федеральные власти планируют продлить режим самоизоляции, действующий в регионах, на майские праздники. Также источники РБК сообщили, что в случае негативного развития ситуации с вирусом, режим самоизоляции может действовать до июня.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, смерть, Москва
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