В Москве умерли еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом

Самому молодому пациенту было 30 лет, он болел красной волчанкой. Всего с учетом новых случаев в Москве умер 261 человек с коронавирусом

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За последние сутки в Москве скончались 28 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее количество летальных случаев в столице, таким образом, достигло 261.

Пациенты были в возрасте от 30 до 93 лет. У больных была диагностирована пневмония, большинство из них страдали сопутствующими заболеваниями. Среди них были гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, аневризма аорты, онкология. Самый молодой пациент был болен красной волчанкой, помимо этого ему был поставлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом».

Один из умерших больных находился на лечении в частной клинике, уточнили в оперштабе.