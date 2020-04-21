Из больницы в Коммунарке за сутки выписали почти 100 пациентов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Из инфекционной больницы в Коммунарке, где принимают пациентов с коронавирусом, за сутки выписали 99 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал главврач медучреждения Денис Проценко.

Всего в медцентре лечатся 568 человек, из которых только у одного пациента нет диагноза внебольничной пневмонии. Наличие коронавируса подтвердили у 412 заболевших, то есть у 72% пациентов. За сутки в медучреждение поступили 63 пациента.

По словам Проценко, на кислороде вне реанимационного отделения находятся 17% больных, а в реанимации — 9% (52 пациента). Из последней группы 25 человек находятся на искусственной вентиляции легких, то есть 4% от всех пациентов.

В Москве число зараженных коронавирусом превышает 26 тыс., 233 человека умерли. Заммэра столицы Анастасия Ракова отметила, что три пациента выздоровели в Москве после переливания им плазмы крови, которая содержит антитела к коронавирусу. Двоих жителей столицы выписали через десять дней после процедуры, а третьего — через две недели.