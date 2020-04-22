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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач больницы в Коммунарке озвучил статистику по больным на ИВЛ

С начала эпидемии коронавируса в Москве в медицинским центре в Коммунарке к аппаратам искусственной вентиляции легких подключали 51 пациента. Об этом написал главный врач больницы Денис Проценко у себя в Facebook.

Он сообщил, что ему часто «задают вопросы про исходы больных на ИВЛ». Из 51 пациента, находившихся на ИВЛ, трех удалось отлучить от вентиляции и перевести в палату. Еще 25 человек подключены к аппаратам в настоящий момент. «Уверен, что нужно время для точной статистики. Но пока даем то, что есть», — добавил Проценко.

Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке
Общество

Утром 21 апреля медик сообщал, что в медцентре проходят лечение 568 человек. Всем, кроме одного пациента, поставлен диагноз «внебольничная пневмония». У 412 больных подтверждена коронавирусная инфекция. В отделении реанимации находится 52 человека. Всего в больницу в Коммунарке за сутки поступило 63 новых пациента, 99 выписались.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным оперативного штаба, в Москве на 21 апреля было зафиксировано почти 29,5 тыс. заболевших COVID-19. Более 2 тыс. пациентов выздоровели. Вечером во вторник власти сообщили, что в столице умерли еще 28 человек с коронавирусом. Самому молодому из них было 30 лет, он страдал красной волчанкой. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 261.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Коммунарка, больница, статистика
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