Главврач больницы в Коммунарке озвучил статистику по больным на ИВЛ

С начала эпидемии коронавируса в Москве в медицинским центре в Коммунарке к аппаратам искусственной вентиляции легких подключали 51 пациента. Об этом написал главный врач больницы Денис Проценко у себя в Facebook.

Он сообщил, что ему часто «задают вопросы про исходы больных на ИВЛ». Из 51 пациента, находившихся на ИВЛ, трех удалось отлучить от вентиляции и перевести в палату. Еще 25 человек подключены к аппаратам в настоящий момент. «Уверен, что нужно время для точной статистики. Но пока даем то, что есть», — добавил Проценко.

Утром 21 апреля медик сообщал, что в медцентре проходят лечение 568 человек. Всем, кроме одного пациента, поставлен диагноз «внебольничная пневмония». У 412 больных подтверждена коронавирусная инфекция. В отделении реанимации находится 52 человека. Всего в больницу в Коммунарке за сутки поступило 63 новых пациента, 99 выписались.