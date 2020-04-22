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В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, это возможно, если сохранится пропорция, когда в Москве и Подмосковье остается 70% подтвержденных случаев, а в остальных регионах 30%.

«Если «запылают» субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля», — пояснила Лебединская. Она пояснила, что сейчас очень важно нормализовать эпидемиологическую обстановку в сельскохозяйственных регионах (там начинаются посевные кампании), районы севера, где преимущественно ведется добыча полезных ископаемых.

Эксперт отметила, что в России средний показатель числа заразившихся на 1 тыс. населения находится на уровне 0,29. При этом в Испании он равен 4,23, Италии — 2,96, а в США — 2,31. При этом в Москве и Московской области на тысячу человек населения приходится уже 1,46 инфицированных.

Материал дополняется

Теги: коронавирус, Россия, эпидемия
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