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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ оценили ситуацию с распространением коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России находится в фазе роста. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Эпидемия еще находится в фазе роста, к сожалению. И если мы смотрим на темп роста, он снижается. Но медленно снижается», — сообщила она.

Течение эпидемии в регионах России, по мнению Вуйнович, находится на разных стадиях. «В Москве — в одной фазе, потому что началась гораздо раньше, в других регионах». Она добавила, что без жестких мер изоляции, тщательных поисков контактировавших с инфицированными людьми рост заболеваемости можно ждать по всей стране.

Глава Минздрава выразил надежду на начало спада эпидемии COVID к лету
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По словам Вуйнович, развитие ситуации с коронравирусом зависит от принимаемых санитарных мер. Действия российских властей соответствуют глобальным рекомендациям, однако их выполнение зависит от поведения людей на местах.

Представитель ВОЗ назвал показатель смертности от COVID-19 в стране одним из самых низких в мире. «Мы надеемся, что через несколько дней мы увидим стабилизацию. Это значит, что число случаев будет равномерно, потому что оно сейчас скачет», — пояснила Вуйнович.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашку выразил надежду, что спад эпидемии коронавируса начнется к лету. До этого академик РАН Сергей Недоспасов не исключил вторую волну распространения коронавирусной инфекции. По его мнению, она может наступить, если у медиков не будет профилактической вакцины. По словам ученого, точно спрогнозировать начало второй волны сейчас невозможно.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Россия, коронавирус, ВОЗ
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