Академик РАН оценил вероятность второй волны эпидемии коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса возможна, однако она, вероятнее всего, будет «гораздо меньшего масштаба». Об этом сообщил иммунолог, академик РАН Сергей Недоспасов в интервью «Парламентской газете».

«Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна», — сказал Недоспасов. При этом, точно спрогнозировать ее начало невозможно, отметил иммунолог. По его словам, это будет зависеть как от еще не изученных особенностей самого вируса, так и от особенностей систем здравоохранения.

В США вторая вспышка коронавирусной инфекции может произойти осенью текущего года, говорил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Это связано с тем, пояснил он, что заболевание носит цикличный характер и легко распространяется от человека к человеку. При этом страна уже будет более подготовлена к борьбе с заболеванием, указал Фаучи.

В Китае вторая волна эпидемии коронавируса может произойти в ноябре, спрогнозировал руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун. По его словам, коронавирус более приспособлен к низким температурам и поэтому зимой может распространяться быстрее. При этом вторая волна будет характеризоваться более низким количеством смертельных случаев, отметил эксперт.

