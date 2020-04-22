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Сенатор предложил изготавливать из конфискованного алкоголя антисептики

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Сенатор Сергей Рябухин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением использовать конфискованный алкоголь для производства антисептиков. Об этом Рябухин рассказал «Известиям».

По мнению сенатора, такая мера позволит удовлетворить взрывной спрос на дезинфицирующие средства, если он снова возникнет в регионах страны в связи с распространением коронавируса.

Рябухин отмечает, что сейчас по закону нелегальный алкоголь уничтожается. При этом решения суда о ликвидации конфиската могут приниматься годами. По оценкам сенатора, в настоящее время на складах Росспиртпрома хранится 900 тыс. декалитров спиртосодержащей продукции плюс 23 млн декалитров, изъятых в 2019 году.

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В условиях пандемии коронавируса правительство может рассмотреть альтернативный способ использования нелегальной алкогольной продукции. Перед тем, как пустить алкоголь на производство антисептиков, его нужно денатурировать — это не позволит его употреблять.

В правительстве изданию сообщили, что обращение Рябухина к ним поступило и сейчас находится на рассмотрении. В кабмине отметили, что российские предприятия обладают достаточными запасами сырья, чтобы удовлетворить нынешний спрос на антисептики.

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Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз счел предложение сенатора разумным. Однако он допустил, что расходы на доставку контрафактного алкоголя до предприятий могут сделать производство дезинфицирующих средств невыгодным.

В конце марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что доложила президенту Владимиру Путину о дефиците антисептиков и медицинских масок из-за коронавируса.

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что наблюдаемый в первой половине марта повышенный спрос на дезинфицирующие средства будет постепенно спадать.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, алкоголь, Совет Федерации
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