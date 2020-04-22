Сенатор предложил изготавливать из конфискованного алкоголя антисептики

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Сенатор Сергей Рябухин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением использовать конфискованный алкоголь для производства антисептиков. Об этом Рябухин рассказал «Известиям».

По мнению сенатора, такая мера позволит удовлетворить взрывной спрос на дезинфицирующие средства, если он снова возникнет в регионах страны в связи с распространением коронавируса.

Рябухин отмечает, что сейчас по закону нелегальный алкоголь уничтожается. При этом решения суда о ликвидации конфиската могут приниматься годами. По оценкам сенатора, в настоящее время на складах Росспиртпрома хранится 900 тыс. декалитров спиртосодержащей продукции плюс 23 млн декалитров, изъятых в 2019 году.

В условиях пандемии коронавируса правительство может рассмотреть альтернативный способ использования нелегальной алкогольной продукции. Перед тем, как пустить алкоголь на производство антисептиков, его нужно денатурировать — это не позволит его употреблять.