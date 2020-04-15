Врач сообщил об опасности самодельного антисептика

Игорь Федоров (Фото: udponline / VK)

Не стоит изготавливать антисептики в домашних условиях, так как неправильно приготовленный санитайзер не сможет убить коронавирус, заявил врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента Игорь Федоров. Интервью с ним опубликовано в аккаунте управделами главы государства во «ВКонтакте».

«Вы вряд ли сможете создать нужную композицию из спирта. Нам Всемирная организация здравоохранения говорит, что только спирт в содержании более 62% сможет убить вирус, все остальное не сможет», — сказал Федоров.

По его словам, обработав руки приготовленным в домашних условиях антисептиком, человек считает, что находится в безопасности, и это может стать роковой ошибкой. Врач добавил, что любой покупной антисептик на основе спирта «гарантированно убивает вирус в течение считаных минут».

В то же время неспиртосодержащие санитайзеры, содержащие хлоргексидин, практически бесполезны против коронавируса, отметил он. При этом Федоров сообщил, что один из самых действенных способов против вируса — помыть руки обычным мылом.