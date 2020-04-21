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Роспотребнадзор заявил о бесплатной дезинфекции жилья москвичей с вирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве проводится бесплатная дезинфекция жилья заболевших коронавирусной инфекцией после их госпитализации. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора сообщает «РИА Новости».

Дезинфекция проводится только с разрешения граждан, проживающих в той же квартире. Если жители не соглашаются, то в наряде на проведение работ ставится отметка «отказ от дезинфекции», сообщили в ведомстве.

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Бесплатное обеззараживание проводят специалисты государственного предприятия «Московский городской центр дезинфекции» и его филиалов. При работе в жилом помещении они стараются обработать все предметы обихода и поверхности.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее разрешил соседям больных с коронавирусом выходить на улицу в случае крайней необходимости. Теперь им можно ходить в магазин, выносить мусор и выгуливать питомцев. Транспортом такие москвичи могут пользоваться только для поездок в медучреждение и после получения пропуска. Прежде соседи заболевших коронавирусной инфекцией москвичей, которые лечатся дома, не могли покидать жилье.

В Москве за сутки нашли 3083 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных выросло, по данным столичного оперштаба, до 29 433 человек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, Роспотребнадзор
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