Роспотребнадзор заявил о бесплатной дезинфекции жилья москвичей с вирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве проводится бесплатная дезинфекция жилья заболевших коронавирусной инфекцией после их госпитализации. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора сообщает «РИА Новости».

Дезинфекция проводится только с разрешения граждан, проживающих в той же квартире. Если жители не соглашаются, то в наряде на проведение работ ставится отметка «отказ от дезинфекции», сообщили в ведомстве.

Бесплатное обеззараживание проводят специалисты государственного предприятия «Московский городской центр дезинфекции» и его филиалов. При работе в жилом помещении они стараются обработать все предметы обихода и поверхности.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее разрешил соседям больных с коронавирусом выходить на улицу в случае крайней необходимости. Теперь им можно ходить в магазин, выносить мусор и выгуливать питомцев. Транспортом такие москвичи могут пользоваться только для поездок в медучреждение и после получения пропуска. Прежде соседи заболевших коронавирусной инфекцией москвичей, которые лечатся дома, не могли покидать жилье.