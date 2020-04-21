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В Госдуме сообщили о решении отложить ремонт «до лучших времен»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Деньги, заложенные на ремонт здания Госдумы, который собирались начать в этом году, направят «на более нужные и важные сейчас цели». Об этом сообщила советник спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова на своем Telegram-канале.

«Увы, ситуация сейчас такая, что необходимо отложить ремонт до лучших времен», — написала Кашеварова. Она отметила, что здание не ремонтировали «почти три десятка лет», а в прошлом году в его фундаменте нашли пустоты.

В связи с отменой ремонта 700 млн руб. направят на «более нужные и важные сейчас цели», сообщила Кашеварова. Как именно в Госдуме собираются использовать освободившиеся средства, она не уточнила. «Почти 30 лет ждали и еще подождем», — сказала советник спикера Госдумы.

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Ранее ремонт в здании Госдумы планировали начать в первом квартале 2019 года. В первую очередь собирались провести реконструкцию зала заседаний, в частности зонирование и ремонт крыши. В декабре 2018 года «Коммерсантъ» писал, что Управление делами президента России уже заключило контракт с компанией «Моспроект-2» на 123,4 млн руб. на разработку проекта реконструкции комплекса зданий нижней палаты. Итоговая сумма реконструкции может составить около 2 млрд руб., писала газета.

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В июле 2017 года в Госдуме во время заседания начала протекать крыша. Это произошло во время выступления вице-спикера Ирины Яровой. Заседание пришлось прервать досрочно. В мае прошлого года в ходе подготовки к реконструкции строители обнаружили в фундаменте здания Госдумы образовавшиеся пустоты. Вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев говорил, что при выявлении еще одной пустоты здание могут признать аварийным.

Теги: ремонт, Госдума
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