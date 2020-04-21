В Госдуме сообщили о решении отложить ремонт «до лучших времен»

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Деньги, заложенные на ремонт здания Госдумы, который собирались начать в этом году, направят «на более нужные и важные сейчас цели». Об этом сообщила советник спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова на своем Telegram-канале.

«Увы, ситуация сейчас такая, что необходимо отложить ремонт до лучших времен», — написала Кашеварова. Она отметила, что здание не ремонтировали «почти три десятка лет», а в прошлом году в его фундаменте нашли пустоты.

В связи с отменой ремонта 700 млн руб. направят на «более нужные и важные сейчас цели», сообщила Кашеварова. Как именно в Госдуме собираются использовать освободившиеся средства, она не уточнила. «Почти 30 лет ждали и еще подождем», — сказала советник спикера Госдумы.

Ранее ремонт в здании Госдумы планировали начать в первом квартале 2019 года. В первую очередь собирались провести реконструкцию зала заседаний, в частности зонирование и ремонт крыши. В декабре 2018 года «Коммерсантъ» писал, что Управление делами президента России уже заключило контракт с компанией «Моспроект-2» на 123,4 млн руб. на разработку проекта реконструкции комплекса зданий нижней палаты. Итоговая сумма реконструкции может составить около 2 млрд руб., писала газета.