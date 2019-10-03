Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы

Депутаты на время ремонта здания Госдумы переедут в находящееся по соседству здание Дома союзов. СМИ писали, что итоговая стоимость реконструкции здания может составить 2 млрд руб.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В здание по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 1, переедет аппарат Госдумы, подразделения Федеральной службы охраны, ФСБ и МЧС, а также организации, подведомственные Управлению делами президента, которые обеспечивают деятельность нижней палаты.

В конце сентября «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета писали, что на временное размещение Госдумы в Доме союзов в 2020–2021 годах будет тратиться по 32 млн руб. в месяц. В 2020 году на эти цели предложено потратить почти 389 млн руб., в 2021-м — около 388 млн.

Прошлой осенью управляющий делами президента Александр Колпаков говорил, что ремонт Госдумы начнется в первом квартале 2019 года. «Коммерсантъ» писал, что реконструкция зданий обойдется в 2 млрд руб. Планируется перестройка зала заседаний и крыши нижней палаты, а также объектов комбината питания «Кремлевский».