Строители нашли пустоты в фундаменте здания Госдумы на Охотном ряду

Строители нашли в фундаменте здания Госдумы на Охотном ряду две образовавшиеся пустоты. В случае выявления новых пустот здание могут признать аварийным, сообщил ТАСС вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев.

По его словам, провалы были найдены в двух местах в ходе обследования фундамента здания на предмет выдержки дополнительной нагрузки в преддверии запланированного ремонта зала.

Как уточнил вице-спикер, в случае обнаружения хотя бы еще одной пустоты здание могут признать аварийным. Он также отметил, что исследования по выявлению пустот будут проводиться до тех пор, пока у строителей не будет уверенности, что реконструкция зала будет безопасной. «Я не исключаю, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю», — отметил Лебедев.

Строители намерены приступить реконструкции зала пленарных заседаний летом текущего года.