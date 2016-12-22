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«Коммерсантъ» узнал о реконструкции Госдумы за 2 млрд руб.
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«Коммерсантъ» узнал о реконструкции Госдумы за 2 млрд руб.
Бизнес, 08:53
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«Коммерсантъ» узнал о реконструкции Госдумы за 2 млрд руб.
Проектом займется компания «Моспроект-2». В I квартале 2019 года начнется перестройка зала заседаний и крыши нижней палаты парламента, а также объектов комбината питания «Кремлевский»
Фото: Олег Яковлев / РБК

Управление делами президента России в конце ноября заключило контракт с компанией «Моспроект-2» архитектора Михаила Посохина на 123,4 млн руб. о разработке проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы. Об этом сообщается на портале госзакупок. Госзаказ размещен без конкурса, в рамках процедуры закупки у единственного поставщика.

По данным газеты «Коммерсантъ», компания займется разработкой проекта вместо двух расторгнутых в октябре контрактов. Первый договор (на 35,7 млн руб.) предусматривал расширение зала пленарных заседаний Госдумы. В рамках второго (на 21,5 млн руб.) строители должны были реконструировать крышу здания нижней палаты парламента, надстроив стеклянный купол.

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Издание отмечает, что задание на проектирование засекречено под грифом «для служебного пользования». Помимо зала заседаний и крыши строители должны будут отремонтировать столовую площадью 965 кв. м, ресторан — 914 кв. м, два кафе — 270 и 274 кв. м, а также магазин-кулинарию — 197 кв. м. Эти объекты принадлежат комбинату питания «Кремлевский», в них могут разместиться 426 человек.

Помимо этого контракт предусматривает переделку шести оконных проемов в здании Госдумы на Охотном Ряду, переоборудование зала и переоснащение сетей для видеоконференций, парламентского телевидения и спецсвязи. Проектом займется компания «Сатурн», сумма сделки составляет 10,3 млн руб. Газета указывает, что итоговая стоимость реконструкции еще может увеличиться, составив около 2 млрд руб.

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Летом Посохин рассказал об утверждении графика ремонтных работ в Госдуме, передавал ТАСС. По его словам, идея реконструкции принадлежит спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину, который «дал толчок» к тому, чтобы зал заседаний «походил на амфитеатр».

В сентябре, сообщал «Интерфакс», архитектор заявлял о работе над проектом перестройки «соединительного блока» в Госдуме, в котором должны будут разместиться зал с новой планировкой и «ряд важных помещений». По его словам, к концу года проект перестройки пройдет экспертизу, после чего начнется демонтаж конструкций.

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В середине ноября управляющий делами президента Александр Колпаков в интервью ТАСС заявлял, что ремонт Госдумы начнется в первом квартале 2019 года. «На сегодняшний день сооружение специального парламентского центра признано нецелесообразным. Так что вопрос закрыт», — подчеркивал он. Источники РБК в конце октября сообщали, что Госдума и Совет Федерации еще в «середине лета» приняли решение не строить парламентский центр в Нижних Мнёвниках. Ожидалось, что его построят к 2020 году, проект разрабатывался с 2015-го.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Госдума , реконструкция
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