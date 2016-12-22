«Коммерсантъ» узнал о реконструкции Госдумы за 2 млрд руб.

Проектом займется компания «Моспроект-2». В I квартале 2019 года начнется перестройка зала заседаний и крыши нижней палаты парламента, а также объектов комбината питания «Кремлевский»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Управление делами президента России в конце ноября заключило контракт с компанией «Моспроект-2» архитектора Михаила Посохина на 123,4 млн руб. о разработке проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы. Об этом сообщается на портале госзакупок. Госзаказ размещен без конкурса, в рамках процедуры закупки у единственного поставщика.

По данным газеты «Коммерсантъ», компания займется разработкой проекта вместо двух расторгнутых в октябре контрактов. Первый договор (на 35,7 млн руб.) предусматривал расширение зала пленарных заседаний Госдумы. В рамках второго (на 21,5 млн руб.) строители должны были реконструировать крышу здания нижней палаты парламента, надстроив стеклянный купол.

Издание отмечает, что задание на проектирование засекречено под грифом «для служебного пользования». Помимо зала заседаний и крыши строители должны будут отремонтировать столовую площадью 965 кв. м, ресторан — 914 кв. м, два кафе — 270 и 274 кв. м, а также магазин-кулинарию — 197 кв. м. Эти объекты принадлежат комбинату питания «Кремлевский», в них могут разместиться 426 человек.

Помимо этого контракт предусматривает переделку шести оконных проемов в здании Госдумы на Охотном Ряду, переоборудование зала и переоснащение сетей для видеоконференций, парламентского телевидения и спецсвязи. Проектом займется компания «Сатурн», сумма сделки составляет 10,3 млн руб. Газета указывает, что итоговая стоимость реконструкции еще может увеличиться, составив около 2 млрд руб.

Летом Посохин рассказал об утверждении графика ремонтных работ в Госдуме, передавал ТАСС. По его словам, идея реконструкции принадлежит спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину, который «дал толчок» к тому, чтобы зал заседаний «походил на амфитеатр».

В сентябре, сообщал «Интерфакс», архитектор заявлял о работе над проектом перестройки «соединительного блока» в Госдуме, в котором должны будут разместиться зал с новой планировкой и «ряд важных помещений». По его словам, к концу года проект перестройки пройдет экспертизу, после чего начнется демонтаж конструкций.

В середине ноября управляющий делами президента Александр Колпаков в интервью ТАСС заявлял, что ремонт Госдумы начнется в первом квартале 2019 года. «На сегодняшний день сооружение специального парламентского центра признано нецелесообразным. Так что вопрос закрыт», — подчеркивал он. Источники РБК в конце октября сообщали, что Госдума и Совет Федерации еще в «середине лета» приняли решение не строить парламентский центр в Нижних Мнёвниках. Ожидалось, что его построят к 2020 году, проект разрабатывался с 2015-го.