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Управделами президента объяснил отказ от сооружения Парламентского центра
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Управделами президента объяснил отказ от сооружения Парламентского центра
Политика, 11:36
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Управделами президента объяснил отказ от сооружения Парламентского центра

Управляющий делами президента России Александр Колпаков рассказал в интервью ТАСС, что на строительство нового Парламентского центра нет средств.

«На сегодняшний день сооружение специального Парламентского центра признано нецелесообразным — на это нет средств. Так что вопрос закрыт», — сказал он.

Управделами добавил, что в первом квартале 2019 года планируется начать «глобальный ремонт» здания Госдумы. В первую очередь будет проведена полная реконструкция зала заседаний, в частности зонирование и ремонт крыши.

Власти окончательно отказались переселять Думу и Совфед в Мнёвники
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В конце октября источники рассказали РБК, что Госдума и Совет Федерации отказались от строительства Парламентского центра в Нижних Мнёвниках. По словам собеседника РБК в Совфеде, решение было принято в «середине лета».

В сентябре 2016 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала неактуальным вопрос о строительстве Парламентского центра. По ее мнению, у законодателей много более важных дел. При этом она не отрицала «важности и необходимости» строительства центра. В феврале 2018 года Матвиенко вновь заявила, что вопрос строительства центра на сегодня не стоит, однако не исключается из повестки полностью.

Теги: Управделами президента , Совет Федерации , Парламентский центр
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