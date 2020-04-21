Греф заявил о преобладании негативных эффектов от налога по вкладам

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что он бы не стал сейчас вводить налог на процентный доход со вкладов, превышающим 1 млн руб. Об этом он рассказал в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group (трансляцию вел портал «Сбербанк TV»).

«Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти», — отметил он.

Глава Сбербанка рассказал, что, по его мнению, проблемы администрирования подобного налога и его негативные эффекты превышают потенциальную пользу. Большинство стран имеют такой налог, поэтому те, кто его вводил, ссылались на международный опыт, сообщил Греф. «Я бы в этот момент времени такой налог не вводил», — сказал он.

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