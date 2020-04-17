Совфед одобрил перенос дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября

Советские артиллеристы ведут бои на сопках Маньчжурии (Фото: Александр Становов / ТАСС)

Совет Федерации одобрил перенос дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, передает «РИА Новости».

Большинство сенаторов поддержали законопроект, один воздержался. Против инициативы выступили два члена Совфеда. Сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев отметил совпадение предполагаемой даты с днем траура по жертвам Беслана. Сенатор от ХМАО — Югра Юрий Важенин также заявил, что неправильно объединять «в один день Вторую мировую и Беслан». В свою очередь, один из авторов законопроекта Григорий Карасин не увидел никаких «внутренних противоречий» в документе.

14 апреля Госдума приняла в третьем чтении закон о переносе дня окончания Второй мировой. После одобрения Совфедом документ осталось подписать президенту Россию.

Авторы законопроекта сослались на указ президиума Верховного Совета СССР, который объявил 3 сентября праздником Победы над Японией и Днем всенародного торжества. Согласно пояснительной записке, медалями «За победу над Японией», на оборотной стороне которых указана дата «3 сентября 1945», были награждены более 1,8 млн человек. Авторы инициативы также указали, что День победы китайского народа в войне с Японией также празднуется 3 сентября.