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Путин поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим в Беслане

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по поддержке жителей Беслана, которые пострадали при теракте в сентябре 2004 года. Такое поручение Путин дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), говорится на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 апреля 2020 года, ответственным за его исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Захват школы в Беслане. История в фотографиях
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Путин пообещал рассмотреть вопрос оказания помощи пострадавшим жителям Беслана на заседании СПЧ 10 декабря прошлого года. Президент отметил, что теракт стал его личной болью на всю жизнь.

Путин назвал теракт в Беслане своей личной болью
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Теракт в школе № 1 в Беслане (Северная Осетия) произошел 1 сентября 2004 года. Террористы удерживали в спортзале учреждения более 1100 заложников в течение трех дней. Большую часть из них составляли дети. Во время удержания заложников и в ходе штурма школы 333 человека погибли, еще более 700 пострадали.

В апреле 2017 года Европейский суд по правам человека присудил пострадавшим при теракте в Беслане компенсацию в размере €2,9 млн. Суд постановил, что в ходе подготовки операции по освобождению заложников Россия нарушила право удерживаемых в школе жителей на жизнь.

Теги: Беслан, поручение, поддержка
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