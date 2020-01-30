Путин поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим в Беслане

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Президент Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по поддержке жителей Беслана, которые пострадали при теракте в сентябре 2004 года. Такое поручение Путин дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), говорится на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 апреля 2020 года, ответственным за его исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин пообещал рассмотреть вопрос оказания помощи пострадавшим жителям Беслана на заседании СПЧ 10 декабря прошлого года. Президент отметил, что теракт стал его личной болью на всю жизнь.