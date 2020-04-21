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Пандемия коронавируса ,  
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Больница в Новой Москве начала принимать первых пациентов с коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Инфекционная больница в Новой Москве приняла первых 20 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Медучреждение располагается в поселении Вороновское. Его открыли 17 апреля, оно вошло в состав городской клинической больницы № 68 имени В.П. Демихова.

Главный врач больницы № 68 Сергей Переходов рассказал, что новый инфекционный медцентр рассчитан на 800 коек, но при необходимости их количество можно увеличить до 900. По его словам, каждую койку можно оборудовать в реанимационную.

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Переходов отметил, что пока к работе приступили 500 сотрудников и набор персонала продолжается. Для центра закупили более 26 тыс. единиц медоборудования и мебели, а также защитные костюмы для медиков.

В новой больнице также есть собственная кислородно-газификационная станция, которая обеспечивает палаты кислородом, и своя лаборатория для проведения анализов. Воздух на входе и выходе из палат обеззараживают.

Помимо этого на территории центра построили общежитие для сотрудников, так как он находится далеко от центра Москвы. В нем разместят около 1300 человек в одноместных и двухместных номерах.

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В администрации Москвы отметили, что больница продолжит работать на постоянной основе, в ней будут лечить все виды инфекций.

Больницу в поселении Вороновское начали строить 12 марта с применением быстровозводимых конструкций. Медучреждение занимает 80 тыс. кв. м.

По данным на 20 апреля, в Москве выявили свыше 26 тыс. зараженных коронавирусом,204 человека умерли. Впоследствии в столичном оперштабе по борьбе с инфекцией сообщили, что в Москве скончались еще 29 пациентов.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Новая Москва, коронавирус, больница
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