Больница в Новой Москве начала принимать первых пациентов с коронавирусом

В новой больнице также есть собственная кислородно-газификационная станция, которая обеспечивает палаты кислородом, и своя лаборатория для проведения анализов. Воздух на входе и выходе из палат обеззараживают.

Помимо этого на территории центра построили общежитие для сотрудников, так как он находится далеко от центра Москвы. В нем разместят около 1300 человек в одноместных и двухместных номерах.

В администрации Москвы отметили, что больница продолжит работать на постоянной основе, в ней будут лечить все виды инфекций.

Больницу в поселении Вороновское начали строить 12 марта с применением быстровозводимых конструкций. Медучреждение занимает 80 тыс. кв. м.

По данным на 20 апреля, в Москве выявили свыше 26 тыс. зараженных коронавирусом,204 человека умерли. Впоследствии в столичном оперштабе по борьбе с инфекцией сообщили, что в Москве скончались еще 29 пациентов.