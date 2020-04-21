Больница в Новой Москве начала принимать первых пациентов с коронавирусом
Инфекционная больница в Новой Москве приняла первых 20 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Медучреждение располагается в поселении Вороновское. Его открыли 17 апреля, оно вошло в состав городской клинической больницы № 68 имени В.П. Демихова.
Главный врач больницы № 68 Сергей Переходов рассказал, что новый инфекционный медцентр рассчитан на 800 коек, но при необходимости их количество можно увеличить до 900. По его словам, каждую койку можно оборудовать в реанимационную.
Переходов отметил, что пока к работе приступили 500 сотрудников и набор персонала продолжается. Для центра закупили более 26 тыс. единиц медоборудования и мебели, а также защитные костюмы для медиков.