В Новой Москве начали строительство инфекционной больницы

На месте строительства новой инфекционной больницы для пациентов с подозрением на коронавирусом в деревне Бабенки Воронцовского поселения (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Столичные власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве, рассказал мэр Сергей Собянин, передает ТАСС. Эта мера принята в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Приступили к строительству новой инфекционной больницы и дальше будем наращивать наши усилия», — сказал Собянин.

По его словам, в больнице будут созданы «дополнительные больничные места для лечения внебольничной пневмонии». ТАСС со ссылкой на материалы мэрии уточняет, что больницу возведут вблизи деревни Голохвастово.

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