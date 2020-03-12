Общество , 12 мар, 18:16
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В Новой Москве начали строительство инфекционной больницы
На месте строительства новой инфекционной больницы для пациентов с подозрением на коронавирусом в деревне Бабенки Воронцовского поселения
Столичные власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве, рассказал мэр Сергей Собянин, передает ТАСС. Эта мера принята в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
«Приступили к строительству новой инфекционной больницы и дальше будем наращивать наши усилия», — сказал Собянин.
По его словам, в больнице будут созданы «дополнительные больничные места для лечения внебольничной пневмонии». ТАСС со ссылкой на материалы мэрии уточняет, что больницу возведут вблизи деревни Голохвастово.
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