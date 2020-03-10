В Москве выбрали место строительства новой больницы из-за коронавируса

Инфекционную больницу для заразившихся коронавирусом срочно построят в Новой Москве из быстровозводимых конструкций. Всего в России зарегистрировали 20 случаев новой инфекции

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Мобильный комплекс новой инфекционной больницы, который строят в рамках режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, построят в Новой Москве. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, новый корпус станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной больницы № 1, где проходят карантин в связи с коронавирусом.

Как следует из прикрепленной к сообщению карты, ее построят около деревень Бабенки и Голохвастово, в поселении Вороновское в Троицком административном округе Москвы.

Мэр заверил, что место для строительства выбрано вдали от крупных жилых комплексов. «Вокруг больничного корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания <...>. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны. И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет», — отметил Собянин.