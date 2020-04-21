Китайские ученые предупредили о влиянии мутаций COVID на течение болезни

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Развитие болезни при заражении коронавирусом может различаться в зависимости от его мутации. Об этом сообщили китайские исследователи из Чжэцзянского университета, препринт работы которых опубликован на сайте MedRxiv.

«Мы приводим прямые доказательства того, что SARS-CoV-2 приобрел мутации, способные значительно изменить его патогенность», — говорится в работе.

Исследователи изучили мутации коронавируса у 11 пациентов. Образцы были собраны с 22 января по 4 февраля у восьми мужчин и трех женщин в возрасте от четырех месяцев до 71 года. Некоторые из них посещали Ухань, который стал эпицентром заболевания, а другие контактировали с зараженными из этого города.