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Пандемия коронавируса ,  
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Китайские ученые предупредили о влиянии мутаций COVID на течение болезни

Фото: Guang Niu / Getty Images

Развитие болезни при заражении коронавирусом может различаться в зависимости от его мутации. Об этом сообщили китайские исследователи из Чжэцзянского университета, препринт работы которых опубликован на сайте MedRxiv.

«Мы приводим прямые доказательства того, что SARS-CoV-2 приобрел мутации, способные значительно изменить его патогенность», — говорится в работе.

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Исследователи изучили мутации коронавируса у 11 пациентов. Образцы были собраны с 22 января по 4 февраля у восьми мужчин и трех женщин в возрасте от четырех месяцев до 71 года. Некоторые из них посещали Ухань, который стал эпицентром заболевания, а другие контактировали с зараженными из этого города.

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Ученые выяснили, что самые агрессивные мутации, которые нашли у пациентов из провинции Чжэцзян, оказались идентичны тем, что существуют у заболевших в Европе. Менее активные оказались аналогичны тем, что находят в США.

На сайте MedRxiv указано, что медицинское сообщество еще не проверило статью, поэтому исследованием не стоит руководствоваться в клинической практике.

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Накануне директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавиурс «очень хитрым». Он отметил, что часть генома вируса направлена на постоянный обман иммунной системы, чтобы организм вырабатывал антитела, которые не могут его нейтрализовать. Гинцбург отметил, что из 200 проанализированных образцов крови пациентов, переболевших инфекцией, только у 30% есть антитела, которые способны победить заболевание.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Китай, коронавирус
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