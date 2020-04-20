Инфекционист назвал странности коронавируса

Коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии, и его проявления странные, сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

По словам Никифорова, совершенно непонятно несоответствие изменений легких и самочувствия пациента. Инфекционист отметил, что бывают случаи, когда по картине компьютерной томографии видно, что заболевший должен как минимум находиться в реанимации, а пациент чувствует себя нормально. «До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический», — добавил он.

Никифоров рассказал, что раньше пневмонию было хорошо видно на рентгеновском снимке, но при заражении коронавирусом ее видно только при компьютерной томографии.

Он сообщил, что если бы вирус следовал «классической схеме», то эпидемия завершилась бы в течение трех месяцев. Инфекционист отметил, что мир столкнулся с «чем-то новым».