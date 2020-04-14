В Московский регион привезли штамм COVID-19 из США для создания вакцины

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российская компания привезла из США штамм коронавируса для исследований и создания вакцины, вирусные частицы задекларировали на Томской таможне. Об этом сообщается на сайте Сибирского таможенного управления.

«Российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в Московский регион вирусные частицы», — говорится в сообщении.

Неназванная фирма подала декларацию на штамм удаленно в центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля 2020 года. Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23 на 0,6 мл и весили 88 г, отмечается в сообщении. Из-за особенности транспортировки штамма его также поместили в специальный охлаждающий контейнер, вместе с ним вес частиц составил 4,5 кг.

Это второй случай провоза вирусных частиц через Томскую таможню. До этого их декларировали 30 января 2020 года.