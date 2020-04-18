Узбекистан передал России 5 млн медицинских масок

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Узбекистан передал Москве гуманитарную помощь в виде медицинских масок и медицинской марли. Самолет с грузом прибыл в столичный аэропорт Шереметьево, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление секретариата вице-премьера Алексея Оверчука.

В общей сложности российской стороне передадут 5 млн масок.

Как отметили в секретариате, в аэропорту самолет встречали представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития России.

Как ранее подтвердил замглавы Минпромторга России Алексей Груздев, в апреле — начале мая Китай дополнительно поставит в страну медицинские маски и защитные костюмы.

По словам Груздева, речь идет о месячных контрактах на поставку 1,05 млн защитных костюмов типа Tyvek, а также 80 млн трехслойных масок.

В свою очередь Россия до конца весны планирует отправить в страны СНГ 3065 тест-наборов для лабораторной диагностики, каждый из которых позволяет сделать до 100 исследований на коронавирус, сообщили ранее РБК источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом и в МИД России. По их данным, в течение марта российская сторона отправила странам содружества 1376 таких тест-наборов.