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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Кемеровской области обязал жителей четырех территорий носить маски

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ввел новые меры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

В Краснобродском, Мысковском, Беловском городских округах и Беловском муниципальном районе приостановили работу магазинов и рынков, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. На этих территориях вновь приостановили работу парикмахерских, автосалонов, мастерских по ремонту одежды и обуви, салонов маникюра и химчисток.

«Жители муниципальных округов обязаны соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 метров до других людей», — говорится в сообщении.

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Цивилев отметил, что ранее ситуация позволила отменить ряд ограничений во всех регионах Кемеровской области, кроме Кемерово и Новокузнецка. «Эти ограничения восстанавливаются в полном объеме для четырех муниципальных округов, где зафиксированы случаи распространения коронавируса», — заявил губернатор.

По данным оперштаба на 19 апреля, в Кемеровской области выявили 35 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. В середине апреля власти региона запретили жителям выезжать из области. Уехать из региона можно только для получения экстренной медицинской помощи, в случае прямой угрозы жизни и здоровью, а также для участия в похоронах. Областное правительство обязало всех, кто приехал из других регионов, изолироваться на две недели.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Кемеровская область, коронавирус
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