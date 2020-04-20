Глава Кемеровской области обязал жителей четырех территорий носить маски

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ввел новые меры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

В Краснобродском, Мысковском, Беловском городских округах и Беловском муниципальном районе приостановили работу магазинов и рынков, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. На этих территориях вновь приостановили работу парикмахерских, автосалонов, мастерских по ремонту одежды и обуви, салонов маникюра и химчисток.

«Жители муниципальных округов обязаны соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 метров до других людей», — говорится в сообщении.

Цивилев отметил, что ранее ситуация позволила отменить ряд ограничений во всех регионах Кемеровской области, кроме Кемерово и Новокузнецка. «Эти ограничения восстанавливаются в полном объеме для четырех муниципальных округов, где зафиксированы случаи распространения коронавируса», — заявил губернатор.