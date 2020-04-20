Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения

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Текущих ограничительных мер, введенных в Москве из-за коронавируса, на этой стадии достаточно, чтобы сдерживать распространение болезни. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки, трансляцию которого вел РБК.

Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая.

«Со среды мы вводим автоматический контроль электронных пропусков на транспорте. На этой стадии таких мер, мне кажется, достаточно. Мы поймем динамику развития [событий]», — сказал Собянин. Он добавил, что в течение недели-полутора будет понятно, как двигаться дальше.

До этого мэр сообщил, что жители Москвы в целом соблюдают режим самоизоляции, что даст свой эффект в борьбе с COVID-19. По его словам, диагностические мероприятия позволяют выявлять все больше инфицированных, у которых заболевание протекает без симптомов или в легкой форме.