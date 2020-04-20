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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения

Фото: Владислав Шатило / РБК

Текущих ограничительных мер, введенных в Москве из-за коронавируса, на этой стадии достаточно, чтобы сдерживать распространение болезни. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки, трансляцию которого вел РБК.

Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая.

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«Со среды мы вводим автоматический контроль электронных пропусков на транспорте. На этой стадии таких мер, мне кажется, достаточно. Мы поймем динамику развития [событий]», — сказал Собянин. Он добавил, что в течение недели-полутора будет понятно, как двигаться дальше.

До этого мэр сообщил, что жители Москвы в целом соблюдают режим самоизоляции, что даст свой эффект в борьбе с COVID-19. По его словам, диагностические мероприятия позволяют выявлять все больше инфицированных, у которых заболевание протекает без симптомов или в легкой форме.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ранее 20 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в столице эпидемия идет довольно «гладко», а принимаемые властями меры позволили приостановить рост количества тяжелобольных.

За последние сутки в Москве было выявлено 2026 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 подтвержден у 26 350 жителей столицы. 1838 из них вылечились, 204 человека умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва, пропуск, Сергей Собянин
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