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Пандемия коронавируса ,  
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Почти половина заразившихся COVID-19 в Москве вновь оказались младше 45

Фото: Андрей Любимов / РБК

Почти половина заразившихся коронавирусом в Москве — люди моложе 45 лет, сообщает Telegram-канал столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявили 2026 новых случаев заболевания. Среди заболевших 44% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, а 4,5% — дети.

Заболевших в возрасте от 46 до 65 лет — 36%. Десятая часть всех заразившихся приходится на возрастную группу от 66 до 80 лет, 5,5% составляют люди старше 80 лет.

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Ранее столичный оперштаб также сообщал, что почти половина новых больных с COVID-19 оказались младше 45 лет. Например, 2 апреля почти 46% среди новых заболевших составили люди в возрасте от 18 до 45 лет. Доля заразившихся старше 65 лет достигла 15%.

Также в оперштабе говорили, что в Москве около 45% больных коронавирусом с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, 15% тяжелых пациентов приходится на возрастную группу моложе 40 лет.

Теги: коронавирус, возраст, Москва
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