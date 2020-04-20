Почти половина заразившихся COVID-19 в Москве вновь оказались младше 45

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Почти половина заразившихся коронавирусом в Москве — люди моложе 45 лет, сообщает Telegram-канал столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявили 2026 новых случаев заболевания. Среди заболевших 44% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, а 4,5% — дети.

Заболевших в возрасте от 46 до 65 лет — 36%. Десятая часть всех заразившихся приходится на возрастную группу от 66 до 80 лет, 5,5% составляют люди старше 80 лет.

Ранее столичный оперштаб также сообщал, что почти половина новых больных с COVID-19 оказались младше 45 лет. Например, 2 апреля почти 46% среди новых заболевших составили люди в возрасте от 18 до 45 лет. Доля заразившихся старше 65 лет достигла 15%.