Пандемия коронавируса , 20 апр, 10:48
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В Москве за сутки коронавирусом заразились более двух тысяч человек
В Москве за сутки зафиксировано 2026 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с COVID-19.
Таким образом, количество заразившихся в Москве достигло 26 350 человек. Выздоровели 1838 заболевших, скончались 204 человека.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что принятые столичными властями меры самоизоляции позволили избежать вспышки заражения коронавирусом и сгладили интенсивность эпидемии. Он также отметил, что в снизилось поступление тяжелых больных. По словам министра, большую роль играет своевременное обращение пациентов к врачу.
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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
В целом в России коронавирусом за прошлые сутки заразились 4268 человек, и количество заболевших превысило 47,1 тыс.