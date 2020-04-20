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Собянин заявил о соблюдении москвичами режима самоизоляции

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Москвичи выполняют требования самоизоляции, это даст свой эффект, заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ № 24. Его слова передает «РИА Новости».

«Несомненно, это даст свой эффект», — заявил мэр.

По мнению Собянина, диагностика в столице позволяет выявлять все больше больных с легкой формой COVID-19 или без симптоматики. Он выразил надежду, что на этой неделе сохранится такая же динамика.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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За последние сутки в Москве выявили 2026 новых заражений. Таким образом, количество заболевших достигло 26 350 человек. Выздоровели 1838 заболевших, скончались 204 человека.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль не прошлой неделе заявил, что Россия сейчас подходит к пику эпидемии коронавируса. По мнению инфекциониста и доктора медицинских наук Николая Малышева, пик придется на июнь или июль.
 

Теги: коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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