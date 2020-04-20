Собянин заявил о соблюдении москвичами режима самоизоляции
Москвичи выполняют требования самоизоляции, это даст свой эффект, заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ № 24. Его слова передает «РИА Новости».
«Несомненно, это даст свой эффект», — заявил мэр.
По мнению Собянина, диагностика в столице позволяет выявлять все больше больных с легкой формой COVID-19 или без симптоматики. Он выразил надежду, что на этой неделе сохранится такая же динамика.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
За последние сутки в Москве выявили 2026 новых заражений. Таким образом, количество заболевших достигло 26 350 человек. Выздоровели 1838 заболевших, скончались 204 человека.