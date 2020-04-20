Глава Псковской области объяснил идею переноса весеннего призыва

Михаил Ведерников (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Весенний призыв в армию в 2020 году стоит перенести, так как, если он начнется в июне, власти смогут подготовиться к тестированию призывников на коронавирус. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пишет «Коммерсантъ».

«Мы просим сдвинуть сроки примерно на месяц. Если призыв начнется в июне, мы сможем подготовиться — закупить тесты, защиту», — пояснил он изданию.

Как сообщается на официальном портале области, по словам Ведерникова, для проверки всех призывников на COVID-19 нужно будет отвлечь медиков региона от борьбы с инфекцией, хотя в Псковской области и так не хватает врачей. Он отметил, что пик эпидемии коронавируса ожидается как раз в начале — середине мая.

Ведерников пояснил, что придется тестировать 3,5 тыс. человек, вызываемых на призывные комиссии, а в регионе ежедневно могут проводить около 360 тестов. «Получается, что в предполагаемый пик распространения инфекции мы парализуем лабораторию, не сможем работать с группой риска — только на тестирование призывников. Это недопустимо», — сказа он.

Кроме того, если ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, к тому времени еще сохранятся, призыв будет нарушением предписаний главного санитарного врача России, рекомендаций правительства и других документов, добавил Ведерников.

По словам губернатора, в Псковской области в вооруженные силы этой весной планируется призвать 900 человек. «Есть риски, что мы создадим сложную ситуацию и для призывников, и для жителей, в первую очередь, наших крупных городов — Пскова и Великих Лук. Люди массово поедут из районов», — отметил Ведерников.

Губернатор призвал членов областной комиссии поддержать обращение в Министерство обороны России о переносе сроков весеннего призыва. Участники заседания одобрили эту инициативу. Ранее предложение поддержал полномочный представитель президента России в Северо-Западном округе Александр Гуцан.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу с 1 апреля. До 15 июля в армию планируется отправить 135 тыс. человек. Как ранее заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, перед отправкой в войска всех призывников проверят на вирус.