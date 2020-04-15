У генконструктора РКК «Энергия» выявили коронавирус

Евгений Микрин сдал два положительных теста и находится на домашней самоизоляции. В корпорации отказались комментировать личные данные сотрудников

Евгений Микрин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом. Как сообщил источник агентства ТАСС в отрасли, оба его теста на инфекцию оказались положительными. Источник РБК в «Роскосмосе» эту информацию подтвердил.

Собеседник агентства указал, что клинических симптомов заболевания у Микрина нет, а потому он находится на самоизоляции дома.

В «Роскосмосе» от комментариев отказались.

«Комментарий только такой, что мы не комментируем личные данные сотрудников, так как эта врачебная тайна. А все, что необходимо для нераспространения вируса у нас в корпорации, мы делаем», — сообщила РБК представитель РКК «Энергия» Ирина Гоменюк.