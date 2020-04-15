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У генконструктора РКК «Энергия» выявили коронавирус

Евгений Микрин сдал два положительных теста и находится на домашней самоизоляции. В корпорации отказались комментировать личные данные сотрудников
Евгений Микрин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом. Как сообщил источник агентства ТАСС в отрасли, оба его теста на инфекцию оказались положительными. Источник РБК в «Роскосмосе» эту информацию подтвердил.

Собеседник агентства указал, что клинических симптомов заболевания у Микрина нет, а потому он находится на самоизоляции дома.

В «Роскосмосе» от комментариев отказались.

«Комментарий только такой, что мы не комментируем личные данные сотрудников, так как эта врачебная тайна. А все, что необходимо для нераспространения вируса у нас в корпорации, мы делаем», — сообщила РБК представитель РКК «Энергия» Ирина Гоменюк.

Рогозин сообщил о 30 работниках ракетно-космической отрасли с COVID-19
Общество

Днем 15 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что среди работников ракетно-космической отрасли были выявлены 30 человек, заболевших коронавирусом.

10 апреля Рогозин заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным о крайне негативном влиянии коронавируса на ракетно-космическую отрасль. Он уточнил, что пандемия остановила работу космодрома Куру во Французской Гвиане, откуда запускают ракеты-носители «Союз». В общей сложности влияние коронавируса может сорвать девять из 33 запланированных на этот год космических запусков, добавил Рогозин.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Инна Сидоркова, Артем Филипенок
При участии: Артем Афонский
Теги: Дмитрий Рогозин, РКК Энергия
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