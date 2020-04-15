У генконструктора РКК «Энергия» выявили коронавирус
Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом. Как сообщил источник агентства ТАСС в отрасли, оба его теста на инфекцию оказались положительными. Источник РБК в «Роскосмосе» эту информацию подтвердил.
Собеседник агентства указал, что клинических симптомов заболевания у Микрина нет, а потому он находится на самоизоляции дома.
В «Роскосмосе» от комментариев отказались.
«Комментарий только такой, что мы не комментируем личные данные сотрудников, так как эта врачебная тайна. А все, что необходимо для нераспространения вируса у нас в корпорации, мы делаем», — сообщила РБК представитель РКК «Энергия» Ирина Гоменюк.