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Пандемия коронавируса ,  
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В Брюсселе на скульптуру «Писающего мальчика» надели медицинскую маску

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Медицинскую маску надели на скульптуру «Писающего мальчика», которая считается самым узнаваемым символом бельгийской столицы. Об этом сообщает Reuters.

Маска появилась на достопримечательности 15 апреля. Как сообщило19 апреля агентство «РИА Новости», маска по-прежнему находится на скульптуре.

В Брюсселе существует несколько традиций относительно известной скульптуры-фонтана. Так, накануне важных для Бельгии мероприятий 60-сантиметровую бронзовую статую любят наряжать в различные костюмы. История гласит, что первый костюм «Писающему мальчику» прислал курфюрст Баварский Максимилиан-Эммануил в 1698 году. Надалеко от фонтана на центральной площади города Grote Markt в Королевском музее находится экспозиция костюмов, насчитывающая более 800 нарядов для скульптуры.

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Первый случай заражения коронавирусом в Бельгии выявили в начале февраля. Носителем вируса оказался поданный королевства, эвакуированный из китайского города Ухань, где впервые выявили вспышку коронавируса в конце 2019 года.

В марте коронавирус выявили у сотрудника штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Сотрудник заразился вирусом после посещения Италии. 

10 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о постепенном замедлении распространения коронавируса в некоторых наиболее тяжело пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Бельгия, Брюссель, скульптура, медицинские маски, коронавирус
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