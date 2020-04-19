National Interest оценило российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты «Циркон» представляют значительную опасность даже несмотря на отсутствие ядерной боеголовки. Об этом пишет американское военное издание National Interest.

Автор публикации Калеб Ларсон считает возможность запускать гиперзвуковые ракеты с подводных лодок очень мощной. «Хотя считается, что циркон вооружен обычными взрывчатыми веществами, это вряд ли имеет значение», — пишет он.

По словам Ларсона, скорость «Циркона» в пять Махов генерирует такое количество кинетической энергии, что даже «заполненная бетоном боеголовка проделает огромную дыру в авианосце».

Издание отмечает, что современные системы противоракетной обороны не способны противостоять гиперзвуковому оружию. В National Interest посчитали, что платформой для подводного размещения «Цирконов» станут новые российские подводные лодки проекта «Ясень».