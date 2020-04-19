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National Interest оценило российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты «Циркон» представляют значительную опасность даже несмотря на отсутствие ядерной боеголовки. Об этом пишет американское военное издание National Interest.

Автор публикации Калеб Ларсон считает возможность запускать гиперзвуковые ракеты с подводных лодок очень мощной. «Хотя считается, что циркон вооружен обычными взрывчатыми веществами, это вряд ли имеет значение», — пишет он.

По словам Ларсона, скорость «Циркона» в пять Махов генерирует такое количество кинетической энергии, что даже «заполненная бетоном боеголовка проделает огромную дыру в авианосце».

Путин сообщил о разработке гиперзвукового «Циркона» наземного базирования
Общество

Издание отмечает, что современные системы противоракетной обороны не способны противостоять гиперзвуковому оружию. В National Interest посчитали, что платформой для подводного размещения «Цирконов» станут новые российские подводные лодки проекта «Ясень».

Сочетание гиперзвукового вооружения и низкой магнитной сигнатуры «Ясеней» ставит эти корабли на один уровень с более мощными и быстрыми американскими подлодками класса Seawolf.

Путин заявил о планах оснастить корвет «Гремящий» ракетами «Циркон»
Политика

Ракеты «Циркон» разрабатывает «НПО машиностроения». Их принципиальным отличием является большая по сравнению с другими противокорабельными ракетами скорость полета — до восьми Махов.

Сейчас ракета находится на стадии испытаний. В январе 2020 года главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что первым кораблем, на который установят «Цирконы», станет один из фрегатов флота. Он отметил, что сегодняшние испытания оружия проходят успешно, а размещение на фрегате позволит устранить у ракеты «детские болезни».

Теги: ракеты «Циркон», Россия, США
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