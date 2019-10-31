Путин заявил о планах оснастить корвет «Гремящий» ракетами «Циркон»

Новейший российский корвет «Гремящий», который сейчас проходит последние испытания, оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон», заявил в ходе осмотра корабля президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Президент решил посетить корабль во время своего визита в Калининград. Командир «Гремящего» капитан второго ранга Роман Довгайлов обратил внимание президента на нос корвета, где расположены пусковые контейнеры крылатых ракет «Калибр».

В ходе разговора с президентом офицер отметил, что там могут быть также размещены гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«Циркон» обязательно будет», — сказал на это президент, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу. В ответ глава Минобороны кивнул.

О разработке гиперзвуковых ракет «Циркон» Путин сообщил в обращении к Федеральному собранию в феврале 2019 года. По его словам, новейшая ракета сможет развивать скорость около 9 Махов (если объект движется со скоростью один Мах, это означает, что он развил скорость звука. — РБК), обладать дальностью полета более 1 тыс. км и сможет поражать цели на воде и на земле. Ракетой будут вооружены надводные и подводные корабли, заявил президент.