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Путин сообщил о разработке гиперзвукового «Циркона» наземного базирования
Ранее такие ракеты планировалось размещать только на кораблях, так как наземные комплексы с подобными характеристиками нарушили бы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В России ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования, рассказал на заседании коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин.

«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», — сказал глава государства (цитата по ТАСС), отметив, что работы над гиперзвуковой ракетой «Циркон» наземного и морского базирования идут по плану.

Ранее такие ракеты планировалось размещать только на кораблях, так как наземные комплексы с подобными характеристиками нарушали бы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако 2 августа США вышли из него.

Но еще до того, как это произошло, Путин поддержал предложение главы Минобороны Сергея Шойгу начать разработку новых наземных комплексов в качестве зеркального ответа американцам.

«Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по «приземлению» (переводу на наземное базирование морских комплексов. — РБК) «Калибров» и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», — заявил Путин 2 февраля, не сообщив, однако, о какой именно ракете идет речь.

20 февраля, обращаясь к Федеральному собранию, он рассказал о характеристиках разрабатываемых гиперзвуковых ракет «Циркон»:

  • скорость полета — около девяти скоростей звука;
  • дальность полета — более тысячи километров;
  • способность поражать как морские, так и наземные цели.

Президент тогда заявил, что запускать такие ракеты планируется с надводных кораблей и подводных лодок. В конце августа глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил, что работы над «Цирконом» ведутся по графику, но о возможности создания этого комплекса для нанесения ударов по наземным целям говорить пока рано.

Демонстрация силы: что показал Путин Федеральному собранию
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В начале декабря Путин заявил, что «Циркон» чрезвычайно важен для сохранения стратегической стабильности, а через несколько дней после этого Шойгу поручил увеличить количество кораблей дальней морской зоны, вооруженных гиперзвуковыми ракетами.

Автор: Евгений Калюков
Теги: гиперзвуковая ракета, ракеты «Циркон»
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