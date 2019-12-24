Путин сообщил о разработке гиперзвукового «Циркона» наземного базирования

Ранее такие ракеты планировалось размещать только на кораблях, так как наземные комплексы с подобными характеристиками нарушили бы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В России ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования, рассказал на заседании коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин.

«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», — сказал глава государства (цитата по ТАСС), отметив, что работы над гиперзвуковой ракетой «Циркон» наземного и морского базирования идут по плану.

Ранее такие ракеты планировалось размещать только на кораблях, так как наземные комплексы с подобными характеристиками нарушали бы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако 2 августа США вышли из него.

Но еще до того, как это произошло, Путин поддержал предложение главы Минобороны Сергея Шойгу начать разработку новых наземных комплексов в качестве зеркального ответа американцам.

«Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по «приземлению» (переводу на наземное базирование морских комплексов. — РБК) «Калибров» и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», — заявил Путин 2 февраля, не сообщив, однако, о какой именно ракете идет речь.