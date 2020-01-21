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Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов. Об этом «РИА Новости» рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Циркон» будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов. Пройдет модернизация, и будем его испытывать, чтобы убрать разные «детские болезни», — сообщил Евменов.

Он отметил, что сейчас испытания гиперзвуковой ракеты проходят успешно. Главком ВМФ считает, что «Циркон» может быть принят на вооружение в ближайшие годы.

Крылатая противокорабельная ракета «Циркон» разрабатывается ВПК «НПО машиностроения» для замены ракеты П-700 «Гранит». «Циркон» отличается высокой скоростью полета (до восьми махов) и высотой полета в 30–40 км. Такие характеристики позволяют увеличить скорость снаряда и дальность поражения цели.

Точных параметров дальности полета ракеты нет. Предполагается, что она может поразить цели на расстоянии от 400 до 600 км. Вес боевой части составляет 300–400 кг.

В конце прошлого года президент Владимир Путин сообщил, что в России ведутся разработки ракет «Циркон» наземного базирования. Раньше это было невозможно из-за действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но после выхода США из него в августе 2019 года договор фактически утратил силу.

Теги: ракеты «Циркон», ВМФ, фрегат
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