Трамп оценил отношения Вашингтона и Москвы

У США и России сложились «очень хорошие отношения». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.

Отвечая на вопрос, пытаются ли потенциальные противники Вашингтона — Россия, КНР, Северная Корея и Иран — использовать пандемию коронавируса в ущерб США, Трамп сказал, что «не видит таких попыток».

«Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — сообщил президент. Он добавил, что во время проработки недавнего соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи президент России Владимир Путин «вел себя, как настоящий джентльмен».

При этом Трамп заметил, что Вашингтон ведет серьезную санкционную политику в отношении Москвы. «Никто не вел себя жестче по отношению к Путину, чем я», — сказал американский лидер.