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Политика ,  
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Трамп оценил отношения Вашингтона и Москвы

У США и России сложились «очень хорошие отношения». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.

Отвечая на вопрос, пытаются ли потенциальные противники Вашингтона — Россия, КНР, Северная Корея и Иран — использовать пандемию коронавируса в ущерб США, Трамп сказал, что «не видит таких попыток».

«Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — сообщил президент. Он добавил, что во время проработки недавнего соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи президент России Владимир Путин «вел себя, как настоящий джентльмен».

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При этом Трамп заметил, что Вашингтон ведет серьезную санкционную политику в отношении Москвы. «Никто не вел себя жестче по отношению к Путину, чем я», — сказал американский лидер.

В начале апреля МИД сообщил, что Россия отправила в США гуманитарную помощь с медикаментами, средствами защиты, аппаратами ИВЛ для борьбы с эпидемией коронавируса.

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Трамп назвал эти действия «очень приятным жестом президента Путина», а позже предложил Москве помощь с аппаратами искусственной вентиляции легких.

В Кремле ответили, что воспользуются помощью от США при необходимости. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия помогла Соединенным Штатам в проблемный момент, когда американское производство ИВЛ еще не было поставлено на поток.

Теги: Дональд Трамп, США, Россия, отношения
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