Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, Москва отправила в Соединенные Штаты медицинское оборудование, в том числе и аппараты ИВЛ, когда американская промышленность еще не производила их в необходимом количестве.

«Сейчас промышленность [США] набирает обороты, и в случае необходимости Россия воспользуется этим предложением», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что в Кремле считают позитивной готовность США помочь России с аппаратами ИВЛ. «Об этой готовности американский президент говорил Путину и в ходе недавнего телефонного разговора», — пояснил Песков.

Ранее 16 апреля Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что Вашингтон готов помочь России с аппаратами ИВЛ.