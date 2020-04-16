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Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, Москва отправила в Соединенные Штаты медицинское оборудование, в том числе и аппараты ИВЛ, когда американская промышленность еще не производила их в необходимом количестве.

«Сейчас промышленность [США] набирает обороты, и в случае необходимости Россия воспользуется этим предложением», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что в Кремле считают позитивной готовность США помочь России с аппаратами ИВЛ. «Об этой готовности американский президент говорил Путину и в ходе недавнего телефонного разговора», — пояснил Песков.

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса
Политика

Ранее 16 апреля Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что Вашингтон готов помочь России с аппаратами ИВЛ.

«Думаю, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. В Москве сложная обстановка, мы им поможем», — сказал американский лидер.

Мурашко сообщил о снятии с ИВЛ все большего числа пациентов с COVID-19
Общество

После переговоров Путина и Трампа Россия 1 апреля отправила в США самолет с гуманитарной помощью. На борту самолета в США доставили в том числе аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что половина груза была оплачена американской стороной. Дональд Трамп назвал эту помощь «очень приятным жестом со стороны президента Путина».

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дмитрий Песков, Дональд Трамп, США, помощь
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