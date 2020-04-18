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Борт с гражданами России вылетел возвратным рейсом из Лондона в Москву

Фото: Paul Mayall / imagebroker.com / Global Look Press

Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса, вылетели рейсом «Аэрофлота» из Лондона в Москву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление посольства России в Соединенном Королевстве.

Лайнер вылетел из британской столицы 18 апреля. Как пояснили в посольстве, на борту находятся несколько россиян, которые оказались в Великобритании в особо затруднительном положении и нуждаются в срочной эвакуации в Россию из-за гуманитарных соображений.

По прибытии в российскую столицу пассажиров обяжут пройти карантин в соответствии с действующими правилами.

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15 апреля рейсом «Аэрофлота» российских граждан доставили из российской столицы в Нью-Йорк. В тот же день других россиян возвратным рейсом из Нью-Йорка доставили в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее Росавиация сформировала предварительный график вылета рейсов для вывоза россиян из-за границы до 20 апреля. Согласно предварительному расписанию, соотечественников вывезут из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани в Москву, Петербург, Иркутск, Казань, Уфу, Екатеринбург и Владивосток. Рейсы выполнят «Аэрофлот», «Сибирь» (S7 Airlines) и «Уральские авиалинии».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Лондон, Москва, россияне, «Аэрофлот»
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