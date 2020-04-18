Борт с гражданами России вылетел возвратным рейсом из Лондона в Москву

Фото: Paul Mayall / imagebroker.com / Global Look Press

Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса, вылетели рейсом «Аэрофлота» из Лондона в Москву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление посольства России в Соединенном Королевстве.

Лайнер вылетел из британской столицы 18 апреля. Как пояснили в посольстве, на борту находятся несколько россиян, которые оказались в Великобритании в особо затруднительном положении и нуждаются в срочной эвакуации в Россию из-за гуманитарных соображений.

По прибытии в российскую столицу пассажиров обяжут пройти карантин в соответствии с действующими правилами.

15 апреля рейсом «Аэрофлота» российских граждан доставили из российской столицы в Нью-Йорк. В тот же день других россиян возвратным рейсом из Нью-Йорка доставили в Москву и Санкт-Петербург.