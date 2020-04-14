Минкомсвязь сообщила об отмене вывозных рейсов из Рима и Амстердама

Международный аэропорт имени Леонардо да Винчи, Рим (Фото: Marco Di Lauro / Getty Images)

Авиарейсы из Амстердама и Рима в Москву для вывоза российских туристов, запланированные на 15 и 16 апреля, отменены. Об этом сообщается в созданном Минкомсвязью Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

«О других рейсах сообщим дополнительно», — уточнили в ведомстве. Причина отмены рейсов не названа.

Рейс Амстердам — Москва анонсировали 12 апреля, его открыли только для жителей Московского региона. Список пассажиров формировался по принципу «живой очереди». Рейс должен был быть бесплатным для тех, у кого был не сдан билет на рейс любой российской авиакомпании. Остальные россияне должны были заплатить за перелет домой.