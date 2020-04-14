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Минкомсвязь сообщила об отмене вывозных рейсов из Рима и Амстердама

Международный аэропорт имени Леонардо да Винчи, Рим (Фото: Marco Di Lauro / Getty Images)

Авиарейсы из Амстердама и Рима в Москву для вывоза российских туристов, запланированные на 15 и 16 апреля, отменены. Об этом сообщается в созданном Минкомсвязью Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

«О других рейсах сообщим дополнительно», — уточнили в ведомстве. Причина отмены рейсов не названа.

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Рейс Амстердам — Москва анонсировали 12 апреля, его открыли только для жителей Московского региона. Список пассажиров формировался по принципу «живой очереди». Рейс должен был быть бесплатным для тех, у кого был не сдан билет на рейс любой российской авиакомпании. Остальные россияне должны были заплатить за перелет домой.

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Авиарейс Рим — Москва анонсировали 10 апреля с теми же условиями.

Ранее Росавиация составила график вывозных рейсов до 13 апреля. Всего планировалось забрать из-за рубежа более 2 тыс. россиян. 13 апреля Минкомсвязь объявила новые даты вывозных рейсов на ближайшие дни. По оценкам ведомства, они должны забрать около 5 тыс. граждан из России. Были запланированы рейсы в Москву из Амстердама, Денпасара, Мадрида (с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге), Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минкомсвязь, Рим, Амстердам, коронавирус
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