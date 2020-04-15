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Пандемия коронавируса ,  
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Россияне вылетели из Нью-Йорка возвратным рейсом «Аэрофлота»

Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса, вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По данным онлайн-табло нью-йоркского аэропорта, информация о вылете рейса SU103 появилась в 20:07 по местному времени (03:07 мск). Ожидаемое время прибытия в аэропорт Пулково — 11:45 мск. Затем лайнер вылетит в аэропорт Шереметьево.

Ранее самолет «Аэрофлота» с американскими гражданами, пожелавшими вернуться в США из России на фоне эпидемии коронавируса, прибыл из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк.

Росавиация сформировала предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за границы до 20 апреля. Их выполнят «Аэрофлот, S7 Airlines и «Уральские авиалинии». В частности, речь идет о рейсах из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани в Москву, Петербург, Иркутск, Казань, Уфу, Екатеринбург и Владивосток.

Теги: «Аэрофлот», сша, Нью-Йорк
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