В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

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Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса. О новых ограничения в своем обращении заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Так, в 30 крупных турецких городах и провинции Зонгулдак на 15 дней будет приостановлен въезд и выезд транспорта, и при необходимости этот срок может быть продлен, сообщил Эрдоган. Кроме того, теперь в Турции запрещено выходить на улицу жителям младше 20 лет, а при посещении общественных мест граждане в обязательном порядке должны носить медицинские маски.

При этом Эрдоган отметил, что в своей подготовке к заболеванию и материальном оснащении Турция опережает многие развитые страны. В частности, страна сама производит необходимое количество масок, наборов для тестирования, а также имеет достаточное число врачей.

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