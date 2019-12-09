В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

Налог начнет взиматься с 1 апреля 2020 года. До конца 2020 года его ставка останется на уровне 1% от стоимости проживания, а затем вырастет до 2%

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал закон, вводящий налог за проживание в отелях. Текст закона опубликовало официальное издание Resmi Gazetе.

Налог начнет взиматься с 1 апреля 2020 года.

В соответствии с законом плательщиками налога в отличие от принятого в ряде стран мира туристического сбора, который взимается с самих туристов, будут гостиницы, мотели и другие средства размещения за исключением студенческих общежитий и лагерей. Однако в конечном счете платить налог будут постояльцы отелей за счет увеличения итоговой стоимости проживания с учетом всех оказанных услуг (питание, спа, анимация и т.д.).

До конца 2020 года ставка налога установлена на уровне 1%. После этого базовая ставка налога составит 2%, при этом президенту Турции дано право повышать и понижать ее, устанавливая в пределах от 1 до 4%.

Среднюю стоимость проживания в гостиничном номере в Стамбуле Федерация отельеров Турции (TÜROB) оценивает в €70 в сутки. Таким образом, гостям придется доплатить €0,7 (примерно 50 руб.) в сутки.