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В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Налог начнет взиматься с 1 апреля 2020 года. До конца 2020 года его ставка останется на уровне 1% от стоимости проживания, а затем вырастет до 2%

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал закон, вводящий налог за проживание в отелях. Текст закона опубликовало официальное издание Resmi Gazetе.

Налог начнет взиматься с 1 апреля 2020 года.

В соответствии с законом плательщиками налога в отличие от принятого в ряде стран мира туристического сбора, который взимается с самих туристов, будут гостиницы, мотели и другие средства размещения за исключением студенческих общежитий и лагерей. Однако в конечном счете платить налог будут постояльцы отелей за счет увеличения итоговой стоимости проживания с учетом всех оказанных услуг (питание, спа, анимация и т.д.).

До конца 2020 года ставка налога установлена на уровне 1%. После этого базовая ставка налога составит 2%, при этом президенту Турции дано право повышать и понижать ее, устанавливая в пределах от 1 до 4%.

Среднюю стоимость проживания в гостиничном номере в Стамбуле Федерация отельеров Турции (TÜROB) оценивает в €70 в сутки. Таким образом, гостям придется доплатить €0,7 (примерно 50 руб.) в сутки.

Ранее представители гостиничного бизнеса выступали против введения налога, настаивая на его пересмотре или хотя бы отсрочке вступления закона в силу до ноября 2020 года. Необходимость последнего представители TÜROB объясняли тем, что продажа туров с проживанием в отелях началась еще до принятия закона, цены были определены без учета налога и теперь платить его гостиницам придется из своих средств.

Авторы: Евгений Калюков, Ксения Аскерова
Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, отель, налог, туристы
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