Прокуратура проверит безопасность полетов после крушения под Хабаровском

Место крушения частного легкомоторного самолета типа Л-142 в районе села Калинка Хабаровского района (Фото: СК РФ)

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности во время полетов после крушения самолета в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

«Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов», — отмечается в сообщении. На месте крушения в Хабаровском районе находятся заместитель дальневосточного транспортного прокурора Роман Доценко и исполняющий обязанности Хабаровского транспортного прокурора Денис Челышев. В районе аварии работает следственная группа.

Легкомоторной самолет Л-142 упал около 14:00 (7:00 мск) после взлета с аэродрома Калинка. Самолет выполнял полет в рамках продления сертификата летной годности.

Крушение произошло в нежилой зоне около поселка Лесное. После падения самолет загорелся. В результате погибли четыре человека.