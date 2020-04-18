При крушении самолета под Хабаровском погибли четыре человека

В результате крушения легкомоторного самолета у села Лесное в Хабаровском крае погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Хабаровского района региона.

«Тело четвертого нашли под обломками самолета. Личности устанавливаются», — сообщил представитель района.

Ранее ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники писали, что в самолете находились три человека.



После крушения следователи возбудили дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта). В ведомстве рассматривают две версии случившегося: ошибка пилотирования и технические неисправности самолета.