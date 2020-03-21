СК возбудил дело после крушения вертолета в Ненецком автономном округе

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Bell 206 в Ненецком автономном округе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Дело завели по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, вертолет был под управлением индивидуального предпринимателя. Он следовал из Нарьян-Мара к мысу Константиновский, где и потерпел крушение.

На борту находились пилот и пассажирка. Пилот погиб, а женщина получила ранения. Пострадавшую госпитализировали.