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В Хабаровском крае упал легкомоторный самолет

Авария произошла в нежилой зоне недалеко от поселка Лесное Хабаровского края. После крушения самолет загорелся. Есть погибшие
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Как передает РЕН-ТВ, авария произошла в 700 м от поселка Лесное (35 км от Хабаровска). ТАСС и «РИА Новости» сообщают, что, по предварительным данным, погибли три человека. «Самолет марки Л-4 при выполнении учебно-тренировочного полета упал в 30 километрах от Хабаровска», — заявил собеседник «РИА Новости». Эту же модель самолета называет источник «Интерфакса».

Позже информацию о крушении подтвердили в региональном главке МЧС. Ведомство отмечает, что авария произошла в нежилой зоне, после падения самолет загорелся. По данным МЧС, есть погибшие, но их количество не уточняется. На место происшествия отправились шесть спасателей, одна единица техники. К вылету готовится вертолет МИ-8 от Центра авиационного спасения Минтранса.

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Представитель администрации Хабаровского края сообщил ТАСС, что Л-4 выполнял коммерческий рейс. По данным источника агентства, среди версий о причинах крушения рассматривается ошибка пилотирования. Такую же информацию сообщает собеседник «Интерфакса».

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК завели уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта). Там также сообщили о погибших, но не назвали их количество. Кроме ошибки пилотирования следователи рассматривают версию о технической неисправности самолета. Сейчас они осматривают место происшествия.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Хабаровский край, крушение самолета
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