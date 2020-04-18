СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Хабаровском

Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного частного самолета в районе села Лесное в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

По предварительным данным следствия, в результате крушения есть погибшие, но их число не называется. Следователи рассматривают две версии происшествия: ошибка пилотирования и технические неисправности судна. Как сообщили ТАСС в администрации Хабаровского района региона, погибли четыре человека.

По информации регионального главка МЧС, крушение произошло в нежилой зоне, после падения самолет загорелся. К месту происшествия направили шесть спасателей и одну единицу техники.