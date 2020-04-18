Собянин продлил ограничения на строительные работы в столице

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В Москве продлили ограничения на строительные работы до 1 мая, об этом сообщается в опубликованном указе на сайте правительства города.

Указом мэра столицы Сергея Собянина до этого числа приостановлены все строительные (ремонтные) работы, за исключением возведения медицинских объектов, работ непрерывного цикла, строительства объектов связи, обслуживания транспортной инфраструктуры.

Собянин остановил стройки в городе с 13 апреля. Позже власти Москвы пообещали сохранить зарплату рабочим остановленных строек. В Москомстройинвесте РБК сообщили, что у застройщиков «было понимание», что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом их также коснутся ограничения, поэтому для девелоперов запрет не должен был стать неожиданностью.

В Московской области действуют аналогичные ограничения на строительство. Накануне губернатор региона Андрей Воробьев пообещал возобновить работы как можно скорее. По его словам, в начале следующей недели власти введут регламент безопасности для строительства в условиях коронавируса.